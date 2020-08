Confesercenti: allarme città d'arte, 34 milioni di presenze in meno (Di domenica 2 agosto 2020) Le grandi città d'arte italiane non riescono a ripartire dopo l'emergenza coronavirus. A lanciare l'allarme è Confesercenti, che sottolinea come l'assenza dei turisti stranieri stia mettendo in ... Leggi su tgcom24.mediaset

Frances57148967 : RT @MediasetTgcom24: Confesercenti: allarme città d'arte, 34 milioni di presenze in meno #Turismo - emobranco : RT @MediasetTgcom24: Confesercenti: allarme città d'arte, 34 milioni di presenze in meno #Turismo - fisco24_info : Grandi città d'arte non ripartono, 'perse 34mln di presenze' : A lanciare l’allarme è Confesercenti, su elaborazion… - MediasetTgcom24 : Confesercenti: allarme città d'arte, 34 milioni di presenze in meno #Turismo - Valerio94118753 : Allarme Confesercenti: a rischio chiusura 27 mila negozi di abbigliamento e calzate -