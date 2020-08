Commisso: “Chiesa? Spero resti. De Rossi? Escono molte fake news” (Di domenica 2 agosto 2020) Rocco Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo Spal-Fiorentina. “Sono molto contento che la Fiorentina abbia migliorato il risultato dello scorso campionato. Siamo nella parte sinistra della classifica con una difesa top, Iachini è confermato per la pRossima stagione. Vorrei fare stadio e centro sportivo, per la Fiorentina ma anche per creare nuovi posti di lavoro che servono molto in questo periodo. Chiesa? Spero resti, ma se vorrà andar via lo potrà fare, portando le cifre necessarie. Escono molte fake news a partire da quella di De Rossi prima della festa nazionale americana. Ho dovuto smentire, nessuno ha parlato con me. Bisogna dire le cose come stanno”. Foto: twitter Fiorentina L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

