Commisso: “Chiesa? Gli ho dato via libera, basta che arrivino i soldi giusti” (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo la vittoria contro la Spal, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Voglio ringraziare tutti, dai dottori ai tecnici. Oltre al mister abbiamo avuto tanti altri casi di Covid, forse quelli che ne hanno avuti di più. Sono contento, ringrazio i ragazzi e ora dico loro di divertirsi e andare in vacanza. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, arrivare a sinistra, e con Iachini siamo anche la migliore difesa del campionato. Sono molto contento, e perciò l’ho riconfermato. Questo anno è stato di transizione, e comunque abbiamo fatto molto meglio dello scorso: voglio rimanere qui a sinistra, poi magari potremo anche vincere qualcosa. Nessuno, tranne l’Inter e il Milan con Li che poi ha dovuto vendere, ha portato gli stessi soldi miei in Italia ... Leggi su ilnapolista

