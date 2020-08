Colombia: Paciolla, presto prime notizie ufficiali su morte (Di domenica 2 agosto 2020) ANSA, - BOGOTÁ, 02 AGO - Le prime informazioni di fonte ufficiale riguardanti le indagini della Procura in Colombia sulla morte di Mario Paciolla, il dipendente dell'Onu trovato morto il 15 luglio ... Leggi su corrieredellosport

valigiablu : Dal lavoro della giornalista investigativa Claudia Julieta Duque emergono nuovi dettagli sulla morte di Mario Pacio… - gennaromigliore : Sono appena intervenuto alla Camera per chiedere, a nome mio e di un vasto numero di colleghi, che il ministero deg… - valigiablu : Chi era Mario Paciolla, a cosa stava lavorando in Colombia, le indagini sulla sua morte | @LorenaCotza… - mauneobux : #News Ultim'ora Colombia: Paciolla, presto prime notizie ufficiali su morte - LaVieEnRouge1 : RT @DinamoPress: Le strane coincidenza della morte di #MarioPaciolla che lavorava per la Missione di verifica delle Nazioni Unite in #Colom… -