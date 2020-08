Classifica Serie A 2019/20: tutti i verdetti della stagione (Di domenica 2 agosto 2020) Classifica Serie A 2019/20: tutti i verdetti al termine della 38a giornata di campionato. Retrocedono Lecce, Brescia e Spal La Serie A 2019/20 ha emanato anche l’ultimo verdetto della stagione. Il Lecce è retrocesso in Serie B dopo la sconfitta subita contro il Parma e la parallela vittoria del Genoa sull’Hellas Verona. Salutano la massima categoria anche Spal e Brescia. Juventus 83 Inter 82 Atalanta 78 Lazio 78 Roma 70 Milan 66 Napoli 62 Sassuolo 51 Hellas Verona 49 Fiorentina 49 Parma 49 Bologna 47 Udinese 45 Cagliari 45 Sampdoria 42 Torino 40 Genoa 39 Lecce 35 Brescia 25 Spal 20 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SerieA : La penultima giornata della #SerieATIM 2019/2020 è terminata. Ecco la classifica aggiornata! Scarica l'App uffic… - SerieA : Giornata di verdetti in testa! ?? Ecco la classifica aggiornata al termine della 3??6??ª giornata di #SerieATIM!… - DiMarzio : #Lazio, 34 gol in Serie A per #Immobile: miglior marcatore italiano della storia. Raggiunto #Lewandowski nella clas… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A 2019/20, la classifica finale: Napoli settimo! Lecce in Serie B… - spaziocalcio : #SerieA, è finito il campionato con la retrocessione del #Lecce. Si salva il #Genoa -