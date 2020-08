Clamorosa giravolta del Pd: pronti al no al taglio dei parlamentari (Di domenica 2 agosto 2020) Il Partito democratico potrebbe ripensarci sul taglio dei parlamentari. A dare voce al malcontento del Nazareno per una riforma più "subita" che realmente sostenuta è Goffredo Bettini, "padre politico" del segretario Nicola Zingaretti che in un'intervista a Repubblica collega la possibilità di votare no al referendum confermativo della riforma costituzionale legando il motivo del dissenso alle mancate modifiche della legge elettorale. Non erano un mistero le perplessità del Partito democratico sulla sforbiciata che ha ridotto i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Mugugni dovuti sostanzialmente al rischio che, specie per quanto riguarda il Senato, la rappresentanza di alcuni partiti nelle regioni più piccole avrebbe potuto essere messa a repentaglio. Era stato per questi motivi che ... Leggi su iltempo

