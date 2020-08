Civitavecchia, tre positivi su navi da crociera Costa Favolosa e Deliziosa (Di domenica 2 agosto 2020) Continuano i casi di Coronavirus anche a Civitavecchia, dove sono stati trovati tre positivi su due navi da crociera. I tre sarebbero addetti della Costa. Non si arrestano i casi d positività da coronavirus. Nella notte, infatti, è spuntata la notizia di tre casi di positività a Civitavecchia su due navi da crociera della Costa. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Civitavecchia, tre addetti positivi sulle navi da crociera Costa Favolosa e Deliziosa - Yogaolic : RT @RaiNews: Positivi al coronavirus tre marittimi imbarcati sulle navi Delizosa e Favolosa di Costa Crociere, ormeggiate nel porto di Civi… - chiccaditarant1 : RT @RaiNews: Positivi al coronavirus tre marittimi imbarcati sulle navi Delizosa e Favolosa di Costa Crociere, ormeggiate nel porto di Civi… - Franciscktrue : RT @RaiNews: Positivi al coronavirus tre marittimi imbarcati sulle navi Delizosa e Favolosa di Costa Crociere, ormeggiate nel porto di Civi… - RaiNews : Positivi al coronavirus tre marittimi imbarcati sulle navi Delizosa e Favolosa di Costa Crociere, ormeggiate nel po… -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia tre

la Repubblica

“Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi 3 sono casi di importazione: due casi del Bangladesh e uno dall’India. Due i casi nelle ultime 24 ore individuati in fase di pre-ospedalizzazione. A ...Nel Lazio «oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi, 3 sono casi di importazione: due casi del Bangladesh e uno dall’India». Lo fa sapere in una nota l’assessore alla Sanità della Regione La ...