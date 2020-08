Civitavecchia, tre persone positive al Covid-19 tra gli equipaggi delle navi ormeggiate al porto (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, tre casi registrati a Civitavecchia. Si tratta di tre persone che fanno parte degli equipaggi – parliamo di centinaia di persone – a bordo delle navi ormai da mesi ormeggiate al porto. I casi sono stati individuati tra la Costa Favolosa e la Costa Deliziosa. Costa Crociere, si legge sul Corriere della Sera, conferma che «i tre sono in isolamento e in buone condizioni di salute». su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

RaiNews : Positivi al coronavirus tre marittimi imbarcati sulle navi Delizosa e Favolosa di Costa Crociere, ormeggiate nel po… - repubblica : Civitavecchia, tre addetti positivi sulle navi da crociera Costa Favolosa e Deliziosa - CorriereCitta : Civitavecchia, tre persone positive al Covid-19 tra gli equipaggi delle navi ormeggiate al porto - magicaGrmente22 : Civitavecchia, tre casi di Coronavirus a bordo di navi da crociera - EmilioBerettaF1 : Civitavecchia, tre addetti positivi sulle navi da crociera Costa Favolosa e Deliziosa -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia tre

“Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi 3 sono casi di importazione: due casi del Bangladesh e uno da India. Due i casi nelle ultime 24h individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Ad ogg ...“Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi 3 sono casi di importazione: due casi del Bangladesh e uno dall’India. Due i casi nelle ultime 24 ore individuati in fase di pre-ospedalizzazione. A ...