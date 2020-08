Civitavecchia, Costa Deliziosa e Costa Favolosa: 3 casi positivi, tutti dalle Filippine, navi in isolamento (Di domenica 2 agosto 2020) A Civitavecchia due navi – che stanno riarmando l’equipaggio in vista delle aperture delle crociere – stazionano in porto. Leggi anche: Civitavecchia, tre persone positive al Covid-19 tra gli equipaggi delle navi ormeggiate al porto Per la Costa Deliziosa è arrivato un equipaggio di un gruppo di 28 persone dalle Filippine. Di questi, 2 sono risultati positivi e si trovano attualmente allo Spallanzani. Un altro caso positivo, sempre dalle Filippine, è stato registrato sulla Costa Favolosa. Entrambe le navi, come fa sapere l’Assessore D’Amato nel resoconto giornaliero, sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

