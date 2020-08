Circum e Covid, la denuncia: “Ecco i risultati delle sanificazioni dei treni” (FOTO) (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continuano le polemiche degli utenti sullo stato in cui versa la Circumvesuviana. Stavolta a finire sotto la lente d’ingrandimento dei pendolari sono i risultati delle sanificazioni all’interno dei treni Eav. Dopo le numerose polemiche legate agli assembramenti, quotidianamente registrati sulla tratta Napoli-Sorrento, stavolta entrano in discussione anche i servizi di pulizia straordinaria effettuati a seguito dell’emergenza sanitaria. sanificazioni annunciate in pompa magna dall’Ente Autonomo Volturno durante i tempi più cruenti del Covid che, stando alle immagini pubblicate dai responsabili del Comitato “Riapriamo la Circum”, non sono state difatti effettuate con la stessa accortezza ... Leggi su anteprima24

Da lunedì 27 luglio riapre agli utenti la fermata della Circumvesuviana via Doglie-Miglio d’Oro ad Ercolano. A darne notizia sulla pagina Facebook è il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto: «Grazie all ...

Penisola sorrentina, stop ai controlli ma mare negato ai pendolari

La stazione della Circum di Meta è libera dai controlli immediati di polizia, vigili e Guardia di finanza. A distanza di una settimana dall’inchiesta di “Repubblica”, si allentano le maglie dei contro ...

