Champions League, Di Canio: “Juventus-Lione? Possibilità dei bianconeri al 40%” (Di lunedì 3 agosto 2020) “La Juventus quando ha incontrato squadre di gamba con giocatori che hanno qualità e forza è andata in difficoltà. E se la partita non si indirizzerà immediatamente a favore della Juve potrebbe chiudersi. Io dico un 60% Lione e 40% Juventus“. È questo il pensiero dell’opinionista Sky, Paolo Di Canio, in merito al ritorno dell’ottavo di finale di Champions tra Juventus e Lione dopo l’1-0 dei francesi nella gara di andata. “Barcellona-Napoli? Tutto dipenderà dall’aspetto psico-fisico dei ragazzi di Gattuso – ha aggiunto Di Canio a Sky Calcio Club -. Senza Insigne, forse, sarà ancor più difficile. Dico 70% Barcellona e 30% Napoli“. Leggi su sportface

