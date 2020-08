Cessione Roma, Friedkin stringe: si avvicina l’accordo per 600 milioni di euro [DETTAGLI] (Di domenica 2 agosto 2020) Cessione Roma – La Roma ha concluso la stagione al quinto posto, è stato un campionato altalenante per i giallorossi. Un pò incerta la prima parte, bene dopo il lockdown che ha permesso di concludere in una posizione accettabile. Ma a tenere banco è il futuro del club, continuano a circolare voci sulla Cessione con il passaggio di proprietà del presidente Pallotta. Il rapporto con la piazza è ormai ai minimi storici, l’addio è inevitabile. Potrebbe arrivare novità già nelle prossime ore. Secondo quanto riporta TMW Pallotta avrebbe deciso di lasciare spazio a Dan Friedkin, ritorno di fiamma nelle ultime ore. La valutazioni del club è diminuita da 800 a 600 milioni, è questa la cifra che potrebbe ... Leggi su calcioweb.eu

