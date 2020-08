Cento euro per entrare in Italia: quanto costa aggirare i controlli (Di domenica 2 agosto 2020) Federico Garau La Repubblica di Moldavia si trova attualmente sulla black list del governo per l'elevato numero di contagi da Coronavirus, eppure bastano 100 euro ed un semplice autobus per raggiungere Roma ed altre città Italiane Malgrado i divieti vigenti che impediscono a tutti coloro che provengono dalla Repubblica di Moldavia, zona extra-Schengen dell'est europa inserita fra le località a rischio per l'elevato numero di contagi da Covid-19, di raggiungere il nostro Paese, arriva oggi la notizia di viaggi della fortuna sfuggiti al controllo delle autorità. Nonostante il blocco dei voli da e per la Moldavia, con tanto di divieto assoluto di transito nella penisola Italiana per tutti coloro che provengono dalla località inserita nella "lista nera" del governo, in molti sono ... Leggi su ilgiornale

Milano, capitale economica e finanziaria. Ma anche città d'arte. E come tutte i centri a vocazione culturale, soffre. E non riparte. L'assenza dei turisti stranieri sta mettendo in ginocchio l'economi ...

Hanno diritto a un rimborso o a una proroga del permesso per entrare nella Ztl. Chiedono risposte all'amministrazione Raggi che però, al momento, sembra essersi dimenticata della loro esistenza: una s ...

