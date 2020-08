Cecilia Rodriguez in bikini dopo la dieta e la foto è del piccolo Santiago (Di domenica 2 agosto 2020) In breve tempo con una dieta semplice Cecilia Rodriguez ha raggiunto il suo obiettivo e in bikini ad agosto è un vero incanto (foto). dopo tante foto di schiena e in posa ecco finalmente la dolce Cecilia Rodriguez in tutto il suo splendore. E’ in vacanza con Belen e Santiago, qualche giorno solo per loro tre da trascorrere nella meravigliosa costiera amalfitana e così il piccolo si diverte anche scattare foto alla mamma e alla zia. Il risultato è sul profilo Instagram di Chechu. Durante la quarantena aveva esagerato con i carboidrati e con l’olio, era sempre in cucina per preparare pranzi e cenette per lei e Ignazio Moser. Risultato, ben sette chili in ... Leggi su ultimenotizieflash

