Caso Covid alla Cavarzerani. Zona rossa per altri 14 giorni (Di domenica 2 agosto 2020) I tamponi eseguiti tra gli immigrati della Cavarzerani negli ultii giorni hanno evidenziato un’altro Caso di positività al Covid-1. La persona contagiata è stata già isolata in un’altra struttura dedicata. Domani il Sindaco di Udine Pietro Fontanini firmerà un’altra ordinanza per confermare la “Zona rossa” per altri 14 giorni all’interno della Cavarzerani. Come sottolineato anche dal Governatore Massimiliano Fedriga, spiega Fontanini, il FVG e Udine non sono più disponibili a gestire questo ormai insostenibile arrivo di clandestini economici dalla rotta balcanica.Questi giovani uomini non stanno fuggendo da alcuna guerra. Vengono qui per farsi ... Leggi su udine20

borghi_claudio : Ma vi pare che uno debba fare un articolo del genere inserendo come inciso l'avvertenza che il fatto che la Svezia… - Davide : Riassunto breve del convegno anti-lockdown di Salvini: il Covid-19 è un falso problema. Eccetto quando colpisce i m… - NicolaPorro : In Italia, l’emergenza da Covid-19 è finita da un pezzo, eppure (unico caso in Europa) il governo tiene artificialm… - marco_ooone : @DSantanche Mi piacerebbe che Conte spiegasse anche dove sono finiti gli oltre 400 evasi anche dal 41bis. Vorrei sp… - LeccePrima : Covid-19: un solo nuovo caso positivo in provincia di Lecce -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Covid Valle Subequana, sospiro di sollievo: nessun caso Covid Il Capoluogo Coronavirus, bollettino Italia: 239 nuovi contagi, in calo dai 295 di ieri. Otto morti, nessuna regione a zero positivi

Su 1473 tamponi per l'infezione da Covid-19, oggi in Puglia sono stati registrati 8 casi positivi: 1 in provincia Brindisi; 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Non sono registrati deces ...

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 2 AGOSTO/ +8 morti, +38 casi positivi

Decessi in crescita, casi positivi in calo: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, domenica 2 agosto 2020. Come reso noto dalla Regione, nelle ultime 24 ore so ...

