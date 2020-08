“Casi gravi e morti”. Coronavirus, la previsione dell’infettivologo Galli sulla pandemia (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, continuano a prendere il giusto spazio le opinioni degli esperti. A prendere parola sulle pagine de La Stampa, Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’università Statale di Milano e primario dell’ospedale Sacil. Precauzioni ancora necessarie che l’Italia non può permettersi di lasciare in secondo piano. Questa la posizione dell’esperto. “Non possiamo permetterci di rinunciare alle precauzioni. L’Italia, grazie a un serio lockdown, ha una posizione di vantaggio rispetto a molti altri Paesi, che però si può perdere alla prima distrazione”. Poi si esprime anche in merito alla linea dura del Comitato tecnico scientifico sui treni: “Capisco i turisti che viaggiano scomodi, ma se devo fare il mio mestiere dico che è meglio aspettare a togliere ... Leggi su caffeinamagazine

