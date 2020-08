Casaleggio e associati ed il Nuovo Ordine Mondiale. (Di domenica 2 agosto 2020) Il Covid 19 e la gestione pandemia attraverso la limitazione della libertà rientrano nella regia del progetto Gaia realizzato da Gianroberto Casaleggio nel 2008?C’è un rischio non così remoto, che il governo giallo rosso stia attuando in Italia il disegno del Nuovo Ordine Mondiale seguendo le indicazioni rilasciate dal fondatore del movimento 5 stelle? “Gaia il futuro della politica” rappresenta un testamento ideologico che Casaleggio ha lasciato ai suoi adepti per la realizzazione dell’allora surreale progetto?Per i più ignari stiamo parlando di un video prodotto nel 2008 dalla Casaleggio e associati nel quale si prevede l’instaurazione di “un Nuovo Ordine ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : Il Covid 19 e la gestione pandemia attraverso la limitazione della libertà rientrano nella regia del progetto Gaia… - francoisengo : @fattoquotidiano l'istituto luce della casaleggio associati è sempre divertente???? - teovit : @guffanti_marco E questo dà l’idea della qualità politica di quell’esperimento della Casaleggio Associati. - francoisengo : @Leonardobecchet ogni tanto parli anche della comunicazione della casaleggio e associati. Credo che possa farlo lib… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @BarbaraRaval: ??Documento di #OpenSociety, la società di George Soros. Dimostra che la #Casaleggio Associati ha avuto dalla stessa Open… -

Ultime Notizie dalla rete : Casaleggio associati M5S, la cena dei 50 per prendersi Rousseau e far fuori Casaleggio Il Messaggero M5s, la cena dei 50 per far fuori Casaleggio e prendersi Rousseau

Che ci sia qualcosa che agita, e anche pesantemente, il M5s è ormai chiaro. Così come è noto che i rapporti tra molti parlamentari del pentastellati e Davide Casaleggio siano ai minimi termini. Ora pe ...

M5S, la cena dei 50 per prendersi Rousseau e far fuori Casaleggio

Giovedì sera, Hotel Le Meridien: la sala si affolla di una cinquantina di parlamentari, ognuno dal palco prende la parola, luci soffuse, sullo sfondo un grande schermo con le foto dei protagonisti M5S ...

Che ci sia qualcosa che agita, e anche pesantemente, il M5s è ormai chiaro. Così come è noto che i rapporti tra molti parlamentari del pentastellati e Davide Casaleggio siano ai minimi termini. Ora pe ...Giovedì sera, Hotel Le Meridien: la sala si affolla di una cinquantina di parlamentari, ognuno dal palco prende la parola, luci soffuse, sullo sfondo un grande schermo con le foto dei protagonisti M5S ...