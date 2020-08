Carnevali. “Boga? Ci sono delle richieste. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni” (Di domenica 2 agosto 2020) Nel prepartita di Sassuolo-Udinese, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Tra le altre cose ha toccato anche l’argomento relativo a Boga. L’esterno è stato accostato molto da vicino al mercato del Napoli. Carnevali non sembra chiudere la porta alla cessione, come invece ha fatto il Sassuolo finora. “Stiamo già pensando al futuro, abbiamo chiare richieste per i nostri giocatori. Non vogliamo fare cessioni importanti, vogliamo migliorare la nostra rosa. Boga è uno dei ragazzi che ha richieste, è un giocatore che ha un potenziale di crescita non indifferente. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni“. L'articolo Carnevali. ... Leggi su ilnapolista

