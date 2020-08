Carabiniere in borghese tenta di sedare una rissa. Investito e massacrato. (Di domenica 2 agosto 2020) Tiziana Paolocci Il Carabiniere è gravissimo: quattro fermi Un Carabiniere è stato massacrato di botte nel Napoletano dopo essere intervenuto in una lite. Voleva calmare gli animi di due coppie di motociclisti, che stavano discutendo per motivi di viabilità, ma ha finito per avere la peggio ed è stato ricoverato in ospedale con un forte trauma cranico e altre ferite.È accaduto ieri mattina sul lungomare di Castellammare di Stabia poco prima dell'una. L'appuntato, 37 anni, in servizio a Gragnano, stava passeggiando con la moglie e due cognati quando si è accorto di un diverbio, nato da un incidente tra due motociclette, degenerato poi in rissa. Così il Carabiniere è intervenuto e ha pensato di «cristallizzare» la scena, ... Leggi su ilgiornale

