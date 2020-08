Carabiniere aggredito, trovati i responsabili: c’è anche un minorenne (Di domenica 2 agosto 2020) Sono quattro le persone arrestate dopo che ieri sera un Carabiniere è stato aggredito a Castellammare di Stabia. Tra questi c’è anche un ragazzo di 17 anni, tutti responsabili dell’aggressione. Arriva la tanto attesa svolta nelle indagini su quanto è accaduto ieri sera a Castellammare di Stabia. Sono infatti stati individuati i presunti aggressori del … L'articolo Carabiniere aggredito, trovati i responsabili: c’è anche un minorenne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

