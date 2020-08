Capello: «Innamorato di Zaniolo, può ambire al pallone d’oro» (Di domenica 2 agosto 2020) Capello ha parlato di Zaniolo come di un possibile futuro pallone d’oro, descrivendo tutta la propria ammirazione verso il giovane della Roma Capello ha parlato di Zaniolo al club di Sky, come di un possibile futuro pallone d’oro, descrivendo tutta la propria ammirazione verso il giovane della Roma. DA pallone DORO- «Zaniolo ha potenza e grande forza fisica, parliamo di qualità straordinarie. Ha un potenziale non da Scarpa d’Oro, ma può ambire anche a qualcosa di più, al pallone d’Oro. Sono Innamorato di lui. Forza e velocità, fa tutto ad altissimo livello. Ci sono altri giocatori che hanno queste potenzialità, ma non al suo livello. Ha ... Leggi su calcionews24

