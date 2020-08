Caos treni, telefonata tra la Speranza e De Micheli. Il ministro della Salute: “Cosa avete fatto senza avvisarmi” (Di domenica 2 agosto 2020) Caos treni, la telefonata tra Speranza e De Micheli. Il ministro della Salute: “Cosa avete fatto senza avvisarmi?”. ROMA – Sono state ore di tensione al Governo dopo la decisione di trenitalia e Italo di togliere il distanziamento sui convogli. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, è andata in scena una telefonata con toni accesi tra Speranza e De Micheli con il ministro della Salute che ha rivendicato la sua posizione in questa emergenza: “Come avete pensato di fare una cosa del genere ... Leggi su newsmondo

Domenica da incubo per migliaia di passeggeri in partenza per le vacanze e non solo. Dopo il via libera all'occupazione di tutti i posti a sedere sui treni e la marcia indietro del ministero dei Trasp ...Caos treni, la telefonata tra Speranza e De Micheli. Il ministro della Salute: “Cosa avete fatto senza avvisarmi?”. ROMA – Sono state ore di tensione al Governo dopo la decisione di Trenitalia e Italo ...