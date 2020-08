Caos treni dopo l’ordinanza di Speranza, Italo cancella 8 convogli e attacca il governo. Trenitalia: “Cercheremo di garantire i viaggi” (Di domenica 2 agosto 2020) Domenica di disagi nelle stazioni italiane dopo l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza per impedire che sui treni venga occupato il 100% dei posti. Intorno alle 23 di ieri è arrivata la brutta notizia per migliaia di passeggeri che avevano in programma di partire oggi a bordo di Italo: “Gentile cliente, in ottemperanza a quanto espressamente statuito dal ministro della Salute con ordinanza emessa in data 01.08.2020, siamo costretti a procedere con la soppressione del treno”. Un sms in cui l’azienda accusa il governo di aver “improvvisamente sostituito le disposizioni del dpcm del 14 luglio” (che prevedeva deroghe al distanziamento dei posti sui convogli) e informa i clienti “che procederemo quanto prima al rimborso ... Leggi su ilfattoquotidiano

