Campanili stellati e Underground urban experience | un viaggio nel tempo alla scoperta di Alba

ALBA L'Associazione culturale Colline e Culture propone, in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono cittadino San Lorenzo, un tour inedito per scoprire i lati nascosti della città di Alba

L’Associazione culturale Colline e Culture propone, in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono cittadino San Lorenzo, un tour inedito per scoprire i lati nascosti della città di Alba romana ...

Alba festeggia il patrono San Lorenzo in due momenti speciali

Prenotazione obbligatoria. Info, costi e prenotazioni: mudialba14@gmail.com 3457642123. Domenica 9 agosto Ore 10.00 Campanili Stellati. Underground urban experience. Un viaggio nel tempo alla scoperta ...

Prenotazione obbligatoria. Info, costi e prenotazioni: mudialba14@gmail.com 3457642123. Domenica 9 agosto Ore 10.00 Campanili Stellati. Underground urban experience. Un viaggio nel tempo alla scoperta