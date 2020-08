Callejon tornerà in Spagna. I motivi del mancato rinnovo (Di domenica 2 agosto 2020) Callejon non rinnova e torna in Spagna Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, ormai il destino di Josè Callejon è già stato deciso. … L'articolo Callejon tornerà in Spagna. I motivi del mancato rinnovo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : CALLEJON, I MOTIVI DELL'ADDIO. SALUTA DOPO 7 ANNI IN AZZURRO - napolista : #Callejon non ha potuto salutare i suoi tifosi a cui è tanto legato Un addio desolante per lo spagnolo, secondo Re… - robypec75 : @armcopp Ce la prendiamo con milik soltanto? Callejon é insigne sono mesi che fanno ridere ...do i la bella prova… - raulsoleraf : RT @cn1926it: La Repubblica – #Callejon non rinnoverà e tornerà in Spagna: piace al #Villarreal, #Albiol pronto ad accoglierlo https://t.co… - AdriSantos_5 : RT @cn1926it: La Repubblica – #Callejon non rinnoverà e tornerà in Spagna: piace al #Villarreal, #Albiol pronto ad accoglierlo https://t.co… -