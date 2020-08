Callejon non ha potuto salutare i suoi tifosi a cui è tanto legato (Di domenica 2 agosto 2020) Un addio particolare e decisamente triste, quello di Josè Callejon che ha dovuto salutare Napoli e il San Paolo senza il suo pubblico, come scrive oggi Repubblica Su tutti il veterano Josè Callejon, il cui contratto è scaduto a giugno e non verrà rinnovato da De Laurentiis: con una scelta imposta dall’età non più giovanissima dell’attaccante, che ha deciso comunque di concludere la sua settima stagione italiana firmando una polizza assicurativa. Lo spagnolo terminerà quasi certamente la sua carriera in patria, con il rimpianto però d’essersi dovuto congedare nel desolante silenzio di Fuorigrotta e senza ricevere almeno la meritata ovazione dei tifosi: ai quali è legato da un rapporto molto forte. Se ne va ... Leggi su ilnapolista

mirkocalemme : Bel gesto di #Insigne che cede la fascia a #Callejon. È molto, molto probabile che questa sarà la sua ultima gara a… - _Iminexile : RT @LuceRosselli: Un equilibratore che non conosce sostituti, vero e proprio ago della bilancia metafisica di un modello di gioco costruito… - ma_allora : Ciò che ha dato sul campo José #Callejon per il Napoli in questi 7 anni è tantissimo, in termini di impegno, abnega… - thisisawrongwld : RT @MarcoDiMaro: 25 agosto 2013, prima partita di José Maria Callejon col Napoli al San Paolo, esordio con goal al Bologna. 1 agosto 2020,… - napolista : #Callejon non ha potuto salutare i suoi tifosi a cui è tanto legato Un addio desolante per lo spagnolo, secondo Re… -