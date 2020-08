California nella morsa degli incendi, ottomila sfollati (Di domenica 2 agosto 2020) A Palm Springs in California i vigili del fuoco stanno cercando di domare un enorme incendio scoppiato venerdì. I Vigili del Fuoco di Palm Springs, nella contea di Riverside in California, sono al lavoro per domare un enorme incendio che brucia ormai da venerdì. L’incendio copre ormai una superficie di più di 45 km² ed è stato soprannominato Apple Fire. Il capitano dei pompieri Fernando Herrera ha dichiarato alla stampa che una casa è stata distrutta dalle fiamme. Nel frattempo più di 8mila persone hanno ricevuto l’ordine di abbandonare le proprie case per precauzione. Tutti gli sfollati verranno accolti in strutture predisposte dallo stato della California, dove verranno comunque rispettate le ... Leggi su bloglive

e_gad92 : RT @intheunion2020: ???? Karen Bass, 63 anni, deputata della California è entrata nella shortlist di #Biden per la VP. Bass è progressista qu… - intheunion2020 : ???? Karen Bass, 63 anni, deputata della California è entrata nella shortlist di #Biden per la VP. Bass è progressist… - MassimoRiserbo5 : Voglio vedere i negazionisti nella piazza Rossa... Coronavirus nel mondo: in Russia vaccinazione di massa da ottob… - DanielaColi2 : Strano incidente a mezzo anfibio US nella California meridionale. 1 marine morto e 8 dispersi - paolaperla : Oggi 51°/123f nella Valle della Morte , California. #deathvalle #valledellamorte #deathvalleynationalpark… -