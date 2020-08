California in fiamme, vigili del fuoco al lavoro per domare gli incendi. Migliaia le persone in fuga da Los Angeles: le immagini (Di domenica 2 agosto 2020) Da giorni alcune aree della California sono devastate dagli incendi. Solo a Los Angeles sono quasi 8mila le persone evacuate. I roghi hanno colpito in particolare la la Cherry Valley, nella zona orientale della città. Sui social, con l’hashtag #applefire, si trovano decine di filmati e di immagini di cittadini che mostrano colonne di fumo e i mezzi dei vigili del fuoco in azione L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Enorme incendio vicino a Los Angeles: 8 mila in fuga. «Le fiamme sono fuori controllo» - fattoquotidiano : California, vasto incendio a est di Los Angeles: 7800 persone evacuate, fiamme “fuori controllo” - clikservernet : California in fiamme, vigili del fuoco al lavoro per domare gli incendi. Migliaia le persone in fuga da Los Angeles… - Noovyis : (California in fiamme, vigili del fuoco al lavoro per domare gli incendi. Migliaia le persone in fuga da Los Angele… - XOXOStyle3 : RT @Corriere: Enorme incendio vicino a Los Angeles: 8 mila in fuga. «Le fiamme sono fuori controllo» -