Calici di Stelle Aquileia dal 7 al 9 agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Grande riscontro da parte delle cantine per l’evento Calici di Stelle 2020 ad Aquileia (UD), promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino e realizzato dal Comune di Aquileia, che si terrà nel weekend dal 7 al 9 agosto 2020: 26 aziende in totale, 12 del consorzio DOC Friuli Aquileia e 14 della DOC Friuli. Le serate di venerdì 7 e sabato 8 si svolgeranno in piazza Capitolo e Patriarcato, al cospetto della Basilica. Dalle 18.30 si potrà accedere al percorso di degustazione appositamente studiato per rispettare il desiderio di assaporare la bellezza del luogo, dei prodotti e dei vini locali, e le necessità di un corretto distanziamento. Domenica 9 l’evento si ... Leggi su udine20

GoGoFirenze : Calici di stelle #firenze #eventi - ilLambrusco : 'Calici di Stelle in Tour', passeggiate a piedi o in bici elettrica sulle colline del #Grasparossa… - nicobers : RT @VisitaSondrio: ?? ?? TUTTO PRONTO PER CALICI DI STELLE CON UN NUOVO FORMAT SU DUE GIORNI! ?? Il 9 e il 10 agosto, a #Sondrio, due serate i… - wordsandmore1 : ? @festivalamedeobassi = #FestivalAmedeoBassiLaVoce, dalle opere buffe alle arie celebri del #melodramma, a… - Rosmarinonews : ?? ?? ???????????? ?????????????? ?? ?????????????? ???? ???????????? Luisa Aliberti ci segnala ???????????? ???? ???????????? ???????? con oltre 800 cantine coin… -

Ultime Notizie dalla rete : Calici Stelle 07.25 / Notte di vino, Notte di stelle con Calici di Stelle Il Friuli Calici di Stelle: dal 2 al 16 agosto in Toscana arrivano i fumettisti in cantina per ''…riveder le stelle…''

Tutto pronto in Toscana per Calici di Stelle che dal 2 al 16 agosto animerà le serate estive nelle cantine di tutta la regione. Un'edizione particolare che in Toscana sarà ancora “a fumetti”, grazie a ...

Prima domenica di agosto tra spettacoli, musica, escursioni, e iniziative culturali: ecco cosa puoi fare oggi in Granda

La tradizionale "carrellata" di Targatocn e de La Voce di Alba, con gli eventi organizzati in sicurezza per oggi, domenica 2 agosto, nel Cuneese Per salvaguardare la nostra salute e quella degli organ ...

Tutto pronto in Toscana per Calici di Stelle che dal 2 al 16 agosto animerà le serate estive nelle cantine di tutta la regione. Un'edizione particolare che in Toscana sarà ancora “a fumetti”, grazie a ...La tradizionale "carrellata" di Targatocn e de La Voce di Alba, con gli eventi organizzati in sicurezza per oggi, domenica 2 agosto, nel Cuneese Per salvaguardare la nostra salute e quella degli organ ...