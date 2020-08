Caldo intenso, Meteo Aeronautica sino 30 Agosto (Di domenica 2 agosto 2020) Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare è caratterizzato dalla previsione di Caldo oltre la norma su tutta Italia. E’ una previsione che contrasta con la precedente linea di tendenza diffusa una settimana fa, che prospettava un mese d’Agosto abbastanza normale. Il nuovo bollettino appare orientato verso la tendenza indicata dal Centro Meteo Europeo che già da una settimana fa, era indirizzato a proporre un mese d’Agosto più Caldo della norma. Insomma, questa che segue è la previsione degli esperti. Dovrebbe essere un Caldo Agosto quello del 2020 sull’Italia. Credit foto AdobeStock. IL BOLLETTINO UFFICIALE ... Leggi su meteogiornale

Agenzia_Ansa : Ancora due giorni di caldo intenso e poi, entro martedì, blitz temporaleschi porteranno sollievo su buona parte del… - c_appendino : #RT @TorinoClick: #Caldo intenso: attivo il call center del Servizio Aiuto #Anziani e nelle Circoscrizioni a dispos… - avvmaraugusta : Attenzione: Allerta Meteo per Augusta! Info meteo Calore oggi, 11:00 - domani, 17:00 Avviso meteo per caldo inten… - Aquilottoblu : RT @Agenzia_Ansa: Ancora due giorni di caldo intenso e poi, entro martedì, blitz temporaleschi porteranno sollievo su buona parte dell'Ital… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Ancora due giorni di caldo intenso e poi, entro martedì, blitz temporaleschi porteranno sollievo su buona parte dell'Ital… -

Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare è caratterizzato dalla previsione di caldo oltre la norma su tutta Italia. E’ una previsione che contrasta con la precedent ...Milano, 2 agosto 2020 - Caldo e afa stanno diminuendo in Lombardia. Già sabato sera il cielo si è annuvolato e l'aria si è fatta meno opprimente. Domenica mattina per lo più soleggiato, ma è in arrivo ...