Calciomercato Sassuolo – Il nuovo difensore parla turco: ecco chi è (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo gli ottimi affari Demiral e Muldur (quest’ultimo tutt’ora in maglia neroverde), il Sassuolo continua sulla recente tradizione dei difensori turchi: il DS Carnevali infatti avrebbe chiuso con un difensore attualmente in forza al Fortuna Düsseldorf, ossia Kaan Ayhan. Chi è Il difensore classe 1996 infatti sarebbe l’ultimo colpo in entrata degli emiliani, che secondo Sky avrebbero battuto la concorrenza di diversi club europei (in Italia Atalanta e Roma erano interessate) per assicurarsi le prestazioni del difensore nato a Gelsenkirchen da genitori turchi, e cresciuto calcisticamente nello Schalke 04, dove dopo aver giocato nel settore giovanile, debutta nella seconda squadra nel 2013 e lo stesso anno anche tra i “grandi”, dove vi resta fino al 2016: nel ... Leggi su giornal

