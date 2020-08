Calciomercato, Giuntoli incontra l’agente di Rashica. Accordo per Bogà (Di domenica 2 agosto 2020) Giuntoli cerca di chiudere per un esterno Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il ds Cristiano Giuntoli è al lavoro per trovare il sostituto … L'articolo Calciomercato, Giuntoli incontra l’agente di Rashica. Accordo per Bogà proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA GIUNTOLI HA TROVATO L'ACCORDO, PUO' ARRIVARE IL DOPPIO COLPO >>>> - ForzAzzurri1926 : CLAMOROSO GIUNTOLI PRONTO ALLE CESSIONI, VIA ANCHE UN TOP AZZURRO - cn1926it : #Rashica torna di moda in casa #Napoli: #Giuntoli ha incontrato l’agente. Il retroscena - ForzAzzurri1926 : Calciomercato Napoli – Giuntoli lavora sul mercato in uscita: previste almeno 6 cessioni! - SeEarn : OSIMHEN, L’AGENTE: “NAPOLI LA SCELTA MIGLIORE; ADL, GIUNTOLI E GATTUSO FONDAMENTALI NELLA DECISIONE DI VICTOR”… -