Calciomercato Fiorentina, i botti che infiammano i tifosi: si cercano profili d’esperienza, tutti i nomi (Di domenica 2 agosto 2020) Calciomercato Fiorentina – La stagione della Fiorentina è stata altalenante, l’inizio è stato molto deludente poi nel periodo post-lockdown la squadra ha conquistato buoni risultati che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo salvezza. La decisione (un pò a sorpresa) è stata quella di confermare l’allenatore Beppe Iachini, il presidente Commisso ha optato per la continuità. Ma il club viola non può permettersi un altro campionato anonimo, dovrà lottare per raggiungere l’Europa. Per questo motivo la dirigenza è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte, previste diverse trattative sul fronte Calciomercato. Sono tre i calciatori che stuzzicano la fantasia dei tifosi. Il primo grande ... Leggi su calcioweb.eu

