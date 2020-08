Calciomercato Cagliari – Poche ore per il sì del nuovo mister (Di domenica 2 agosto 2020) Archiviata la stagione 2019/2020 dove nonostante gli sforzi economici fatti del presidente Tommaso Giulini la stagione dei rossoblu è stata al di sotto delle attese. Il presidente è pronto a dare una nuova svolta non confermando Walter Zenga, che nonostante tutto è riuscito ad ottenere una tranquilla salvezza. Il nome prescelto è quello di Eusebio Di Francesco che ha battuto definitivamente la concorrenza di Fabio Liverani e nei prossimi giorni firmerà un biennale con i rossoblu. Eusebio Di Francesco è fermo dallo scorso ottobre, dopo l’esonero dalla panchina della Sampdoria, è la figura che il Cagliari ha scelto per dare una svolta e guidare la squadra per la prossima stagione. Per Di Francesco è un occasione di rilancio ed è pronto alla firma di un biennale con il club sardo. Quindi ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Cagliari, accelerata per Di Francesco: le ultime Calciomercato.com Cagliari, il ribaltone è in diretta. Giulini saluta Zenga in tv: "Cambiamo progetto"

Clamorosi sviluppi nel prepartita della gara di San Siro contro il Milan per la panchina del Cagliari: quello che di fatto era nell’aria dalle ultime ore, ovvero il benservito a Walter Zenga e la guid ...

