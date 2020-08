Calciomercato – Affari e trattative 2 agosto – Milan priorità al terzino; la Roma alza il muro per Zaniolo; Zenga addio (Di domenica 2 agosto 2020) Il campionato si conclude stasera e lascia spazio al Calciomercato più vivo che mai, con Affari fatti e trattative in evoluzione. Le notizie del 2 agosto. Milan: la priorità è un terzino Il Milan sta dando priorità all’acquisto di un terzino, un calciatore alla Theo Hernandez. Sono due i profili seguiti. Il primo, in pole in questa corsa, è Denzel Dumfries (24) del PSV, che costa 18 milioni e ha Mino Raiola come procuratore. L’altro è Emerson Royal (21), brasiliano del Barcellona che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Betis e che ha un prezzo un po’ più elevato, oltre i 20 milioni. La Roma alza il muro per ... Leggi su giornal

Si prevede una rivoluzione vera e propria in casa Cagliari. Nonostante gli sforzi economici fatti del presidente Tommaso Giulini nella scorsa estate, la stagione dei sardi è stata al di sotto delle at ...

Zaniolo non è l’unico nome di cui le due gloriose società italiane dovrebbero discutere già a partire dall’incontro di questa sera o magari nei prossimi giorni. La Juventus, infatti, parrebbe interess ...

