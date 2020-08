Cagliari, lo sfogo di Zenga: 'Alle 16 ho saputo dell'addio. Ho sbagliato a firmare fino a giugno' (Di domenica 2 agosto 2020) 'Il mio addio? Ogni presidente ha il diritto di fare il meglio per il proprio club, quindi avrà avuto i suoi buoni motivi'. Ai microfoni di Sky Walter Zenga ha commentato l'annuncio di separazione dai ... Leggi su leggo

"Il mio addio? Ogni presidente ha il diritto di fare il meglio per il proprio club, quindi avrà avuto i suoi buoni motivi". Ai microfoni di Sky Walter Zenga ha commentato l'annuncio di separazione dai ...Dopo il successo sulla Sampdoria – che le ha consentito di festeggiare il nono Scudetto consecutivo – la Juventus è tornata in campo con il Cagliari. La sconfitta per 2-0 contro i sardi ha messo a nud ...