Buffon: “Non ci si abitua mai a vincere. Non ci si stanca mai di ringraziare” (Di domenica 2 agosto 2020) Gianluigi Buffon, reduce della vittoria dello Scudetto ha affidato a Instagram un pensiero profondo: “Non ci si abitua mai a vincere. Non ci si stanca mai di ringraziare. Allora grazie Alla mia famiglia .Ai miei compagni. Al mister e il suo staff .Alla società. A questa maglia. E a tutti i tifosi: Restate con noi Perché non è ancora finita” Foto: Juventus Twitter Non ci si abitua mai a vincereNon ci si stanca mai di ringraziareAllora grazieAlla mia famigliaAi miei compagniAl mister e il suo staffAlla società A questa magliaE a tutti i tifosi: Restate con noiPerché non è ancora finita.#stron9er pic.twitter.com/8s2Vm9Wq6v — Gianluigi Buffon (@gianluigiBuffon) August 1, ... Leggi su alfredopedulla

