'Broken', il nuovo libro di Don Winslow: 'Negli Usa si è rotto il contratto sociale' (Di domenica 2 agosto 2020) L attualit e la finzione sono i temi di questa conversazione per Gazzetta del Sud che ruota attorno al suo nuovo libro, Broken , la potente raccolta di sei short stories, edita da HarperCollins ... Leggi su gazzettadelsud

Ultime Notizie dalla rete : Broken nuovo "Broken", il nuovo libro di Don Winslow: "Negli Usa si è rotto il contratto sociale&quo Gazzetta del Sud L'INTERVISTA

Tante volte gli intellettuali hanno voltato lo sguardo dall’altra parte dinanzi alla Storia, preferendo un atteggiamento apatico. Ma oggi qualcosa è cambiato. La presidenza Trump – e la possibilità di ...

Dakarta A Broken Heart’s Quest: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

In un periodo di grandi uscite, quest’oggi vogliamo spostare i riflettori su un Indie di nicchia, un genere che solo i veri appassionati sono in grado di apprezzare, ossia il cosiddetto Cerca Oggetti.

