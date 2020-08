Brescianini: “Ho realizzato il mio sogno. Sono molto emozionato” (Di domenica 2 agosto 2020) Marco Brescianini, dopo la vittoria di ieri sera del suo Milan contro il Cagliari, ha parlato dell’esordio a Milan TV: “Sono molto emozionato per l’esordio, voglio ringraziare tutti. Dalla società, al mister, allo staff e a tutte le persone che mi Sono state vicine. Arrivando da una famiglia rossonera, il mio sogno è stato sempre quello di giocare con questa maglia qui a San Siro ed oggi finalmente l’ho realizzato. Spero che questo giorno sia un punto di partenza. Nello spogliatoio ci Sono grande personalità, tutti hanno cercato di darmi una mano. C’è sempre da imparare da tutti, anche solo guardandoli.” Foto: profilo personale Brescianini L'articolo Brescianini: “Ho ... Leggi su alfredopedulla

CasoneRoberto : @snacks_the Condivido. Deve farsi le ossa, come si dice. Brescianini l’ho visto molto più pronto. E Colombo mi stuzzica curiosità. - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Brescianini: 'Ho realizzato un sogno: esordire in A con questa gloriosa maglia' - ilpopu : @CesareAJr @IleniaRagozzino Si dai, era emozionato. Cmq ho trovato molto meglio Brescianini per esempio. - max74volpato : @LorenzoColo29 @dani_malda e #Brescianini, tre ragazzi della primavera che in questa stagione hanno avuto la soddis… - FossaLeoni1899 : 'Questa sera ho realizzato il mio sogno di sempre, esordire in Serie A con questa gloriosa maglia'. Niente affatto… -

