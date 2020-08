Botte tra Guardie e valletti di Buckingham Palace, diversi feriti: la rissa che imbarazza la regina Elisabetta (Di domenica 2 agosto 2020) Volano stracci a Buckingham Palace. valletti reali da una parte e Guardie della regina dall’altra, si sono sfidati a colpi di calci e pugni venerdì scorso fuori da un pub di Londra, a pochi passi proprio dalla residenza di Elisabetta II. Una maxi rissa in piena regola, che imbarazza non poco la già tormentata Royal Family. Una quindicina le persone coinvolte: secondo quanto ricostruito dai tabloid britannici, a scatenare la violenza sarebbero stati i pesanti apprezzamenti rivolti dai soldati nei confronti di alcune ragazze che solo poi si è scoperto essere cameriere e governanti al servizio di Sua Maestà. Un testimone ha raccontato che tre Guardie Coldstream, i famosi Lilywhites col colbacco di pelo ... Leggi su ilfattoquotidiano

