Bordeaux, ritorna ad allenarsi Samuel Kalu: era risultato positivo (Di domenica 2 agosto 2020) Arrivano buone notizie per Samuel Kalu, giocatore del Bordeaux tornato ad allenarsi dopo la positività rilevata lo scorso 6 luglio. Il ventiduenne, in seguito al periodo d’isolamento e ai nuovi test a cui è risultato negativo, può riprendere gli allenamenti dopo cinque mesi. Kalu ha passato l’ultimo periodo in Nigeria, impossibilitato a lasciare il paese per la chiusura dei confini. Ora per il nigeriano l’incubo è alle spalle e può tornare a pensare al campo. Leggi su sportface

Già dall'esterno si percepisce il richiamo alla tradizionale Trattoria Emiliana con questa tenda bordeaux che cala come un abbraccio. Questo richiamo si ritrova poi nel menù, anche se con qualche ...

Una nuova grande squadra di calcio a Parigi?

Il Paris Saint-Germain, di proprietà del Qatar, presto potrebbe essere raggiunto dal Paris FC, che ora è sostenuto dal fondo sovrano del Bahrein Prima dell’arrivo nel 2012 del Qatar Sports Investment, ...

