Bonus vacanze, dopo un mese erogati più di un milione di ‘sconti’. Il ministro Franceschini: “Oltre 140mila famiglie lo hanno già speso” (Di domenica 2 agosto 2020) Il Bonus vacanze pensato dal governo per rilanciare il turismo italiano, colpito dalla pandemia di coronavirus, è già stato ottenuto da più di un milione di famiglie. L’incentivo fino a 500 euro per chi trascorrerà le proprie ferie all’interno delle strutture ricettive italiane è stato introdotto con il decreto Rilancio e dallo scorso primo luglio è possibile fare richiesta attraverso l’app IO. Festeggia il ministro per il Turismo, Dario Franceschini: “Superato il milione di Bonus vacanze erogati e continuano ad aumentare le strutture ricettive che aderiscono a questa importante iniziativa che supporta il turismo e la spesa delle famiglie ... Leggi su ilfattoquotidiano

_MiBACT : Turismo, il ministro @dariofrance: «Superato il milione di #BonusVacanze erogati, valgono 450milioni di euro, già s… - Agenzia_Ansa : Franceschini: 'Superato il milione di bonus #vacanze' #ANSA - ricrrooll : RT @_MiBACT: Turismo, il ministro @dariofrance: «Superato il milione di #BonusVacanze erogati, valgono 450milioni di euro, già spesi da 140… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Bonus vacanze, dopo un mese erogati più di un milione di ‘sconti’. Il ministro Franceschini: “Oltre 140mila famiglie l… - Martino31805246 : Abbiamo superato il milione di euro di bonus vacanze? Ma ci è o ci fa? In milione di Euro forse non è neanche lo 0,… -