Bologna-Torino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Bologna-Torino sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming del match valido per l’ultima giornata di Serie A 2019/2020. La formazioni di Mihajlovic si trova al decimo posto in compagnia di Fiorentina e Parma e tenterà di chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica. Dall’altra parte, i granata sono già certi della salvezza, in virtù della sedicesima posizione. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 2 agosto. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in streaming su per gli abbonati su Sky Go. Leggi su sportface

