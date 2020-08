Bologna Torino, i convocati di Longo: c’è Izzo, out Singo (Di domenica 2 agosto 2020) Moreno Longo ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Bologna Moreno Longo ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Bologna. C’è Izzo che ha smaltito l’infortunio, out Singo. Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani. Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, Celesia, Djidji, Enrici, Ghazoini, Izzo, Nkoulou. Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Onisa, Rincon, Sandri. Attaccanti: Belotti, Edera, Verdi, Zaza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

