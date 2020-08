Bologna-Torino: gol di Svanberg, il suo destro dalla distanza batte Rosati (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Arriva al 18′ il gol del vantaggio del Bologna, che sblocca la gara con il Torino, valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020, grazie a Svanberg, autore della rete del vantaggio dei rossoblu. Dopo uno splendido strappo di Juwara sulla fascia, la palla è carambolata addosso a Soriano, che ha servito Svanberg, il quale ha lasciato partire un destro dalla distanza. Nonostante la conclusione non fosse irresistibile, Rosati non è riuscito a controllarla ed ha raccolto la palla in fondo alla rete. In alto il VIDEO della rete. Leggi su sportface

