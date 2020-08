Bologna, ricordo a 40 anni dalla strage: «Accanto a me c'era una bambina, chiedeva un gelato» (Di domenica 2 agosto 2020) Oggi 2 agosto 2020 il quarantesimo anniversario della strage della stazione di Bologna , che provocò ottantacinque morti e oltre duecento feriti. A 'Bologna Today' la testimonianza toccante di Eliseo Pucher , che fa parte del direttivo dell' Associazione fra i parenti delle vittime dell'attentato. «Ho occupato una delle poche sedie libere nella sala d'... Leggi su urbanpost

PescaraCalcio : Quel giorno tra i 200 feriti del vile attentato alla stazione di Bologna c'è anche Roberto, un 14enne di Pescara. 8… - RaiTre : '#Bologna non dimentica, e ogni anno celebra il ricordo di quelle vite perdute come una ferita ancora aperta e dolo… - Twiperbole : “Dolore, ricordo e verità piena: sono queste le sollecitazioni che raccolgo e che esprimo per solidarietà nei vostr… - mariasole813 : RT @AlRobecchi: 2 agosto. Quarant’anni dalla strage fascista di Bologna, dalla bomba piazzata tra italiani innocenti da Francesca Mambro e… - Ros36292999 : RT @AlRobecchi: 2 agosto. Quarant’anni dalla strage fascista di Bologna, dalla bomba piazzata tra italiani innocenti da Francesca Mambro e… -