Bologna ricorda la strage del 2 agosto: "Il processo sui mandanti può cambiare la storia d'Italia" (Di domenica 2 agosto 2020) Quarant'anni fa l'attentato in stazione: 85 morti e 200 feriti. Niente corteo, cerimonia in piazza Maggiore. La presidente del Senato Casellati: "Basta segreti, aprire i fascicoli". Il viceministro Crimi: "Oggi si può solo chiedere scusa". I familiari delle vittime: "I... Leggi su repubblica

RaiUno : Il #2agosto 1980, 40 anni fa, la strage di Bologna: 85 morti, 200 feriti. @TecheRai ricorda quel giorno con le imma… - Quirinale : #Bologna - il Presidente #Mattarella depone una corona di fiori sulla lapide che, nella sala d’aspetto della stazio… - ComuneRE : Il #2agosto1980, alle 10.25, una bomba esplode nella sala d'aspetto della stazione di #Bologna. Muoiono 85 persone… - Miri9875 : RT @Iosonolagomma: Bologna ci ricorda il vero volto di questi italiani che difendono la patria la famiglia Bla bla Assassini. Vigliacchi.… - cronaca_news : Bologna ricorda la strage del 2 agosto: 'Il processo sui mandanti può cambiare la storia d'Italia'… -

Roma, 02 ago 11:19 - (Agenzia Nova) - La strage di Bologna resta una "ferita aperta che porta con sé ombre e interrogativi" per questo lo Stato deve continuare il suo impegno al fianco della magistrat ...Alle 10.25 in punto, in piazza Maggiore, è risuonato dalla stazione il fischio del treno che ricorda le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della strage del 2 agosto 1980 a Bologna.