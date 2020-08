Bologna, Mihajlovic: "Bilancio positivo: ci siamo migliorati" (Di domenica 2 agosto 2020) Bologna - "Bilancio? positivo. La squadra è stata senza allenatore per 5 mesi, poi c'è stato il lockdown. Ma abbiamo migliroato i punti dello scorso anno" . Lo ha dichiarato Sinisa Mihajlovic , ... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : #Mihajlovic è cittadino onorario di Bologna: 'Un legame che va oltre lo sport'. Un meritato riconoscimento per Sin… - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato ai microfoni di SKY Sport, dopo il pareggio col Torino nell'ultima di campionato: "Penso che il bilancio sia positivo perché la mia squadra non ...BOLOGNA - Saldi di fine stagione, un tempo per parte, equo pareggio tra Bologna e Torino in un match, però, con qualche eccessiva scintilla. Mihajlovic chiude con soddisfazione, vista la stagione, che ...