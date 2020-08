Bologna, fuori la verità (Di domenica 2 agosto 2020) Federico Mollicone Dopo quarant'anni non ci sono ancora certezze sulla strage di Bologna Ogni 2 agosto mi prende una fitta al cuore. Penso alle vittime, ai loro familiari e, in particolare, quest’anno a quelli di Maria Fresu che dopo 40 anni hanno denunciato la scomparsa della loro cara. Sono stati costretti a farlo perché le ultime perizie sono state esplicite: il lembo facciale ascritto a quel nome non corrisponde a Maria Fresu, ma a un’altra donna e, non solo, i resti assemblati nella sua bara appartengono a due persone diverse. Dopo 40 anni non hanno più certezze, neanche dove sia finito il corpo della loro figlia. Nemmeno noi abbiamo più certezze. Non crediamo più in alcuni magistrati, in quelli che a Bologna hanno omesso il proprio dovere. Non hanno indagato sulla presenza certa a ... Leggi su ilgiornale

Anpasnazionale : 'Tutto quello che c'era da fare' «Non c’era più la stazione. La sera, a fine turno, l’emozione non veniva fuori con… - Twiperbole : ?? ??? Dove potevano andare i 57 capolavori che per la prima volta escono tutti insieme fuori dal… - AmarrasCarlos : RT @franciungaro: Posso solo dire che mio nonno, bolognese ma già anziano, si è messo di fretta i pantaloni ed è corso a spalare. A tirar f… - fedraeffe : RT @franciungaro: Posso solo dire che mio nonno, bolognese ma già anziano, si è messo di fretta i pantaloni ed è corso a spalare. A tirar f… - francy04598976 : RT @franciungaro: Posso solo dire che mio nonno, bolognese ma già anziano, si è messo di fretta i pantaloni ed è corso a spalare. A tirar f… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna fuori Bologna, fuori la verità il Giornale Borseggiatrice sul bus con bimbo al seguito

Difficile immaginare che quella donna che sta viaggiando sull’autobus con un bimbo al seguito, sia in realtà una famigerata borseggiatrice. Invece, la 23enne, residente a Bologna ma di origini rom, è ...

Mercato, Pontedera in fermento Settimana nel segno delle sorprese

E’ ormai in pieno fermento il mercato del Pontedera, con il direttore generale Paolo Giovannini impegnato a chiudere trattative messe in piedi – come spesso accade – ben prima che la potenziale concor ...

Difficile immaginare che quella donna che sta viaggiando sull’autobus con un bimbo al seguito, sia in realtà una famigerata borseggiatrice. Invece, la 23enne, residente a Bologna ma di origini rom, è ...E’ ormai in pieno fermento il mercato del Pontedera, con il direttore generale Paolo Giovannini impegnato a chiudere trattative messe in piedi – come spesso accade – ben prima che la potenziale concor ...