Bologna 2 agosto | ricordo a 40 anni dalla strage | «Accanto a me c’era una bambina | chiedeva un gelato»

Oggi 2 agosto 2020 il quarantesimo anniversario della strage della stazione di Bologna, che provocò ottantacinque morti e oltre duecento feriti. A 'Bologna Today' la testimonianza toccante di Eliseo Pucher, che fa parte del direttivo dell'Associazione fra i parenti delle vittime dell'attentato. «Ho occupato una delle poche sedie libere nella sala d'aspetto. Alla mia destra un uomo e alla mia sinistra una bambina che chiedeva ai genitori di poter avere un gelato. Faceva caldo e tanti treni erano in ritardo, compreso il mio. Trascorso un tempo che non so definire quell'uomo e quella bambina erano morti. Mentre io, che stavo fra loro, sono qui a raccontare la mattina del ...

